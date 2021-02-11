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Евро-2020

Сорокин: УЕФА был инициатором создания двух фан-зон в Петербурге во время Евро-2020

Фан-зоны будут созданы на Конюшенной и Дворцовой площадях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил в качестве инициатора создания двух фан-зон в Санкт-Петербурге во время чемпионата Европы - 2020. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также в городе этим летом будут созданы две фан-зоны - на Конюшенной и Дворцовой площадях.

"Желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. Будет фан-зона на Конюшенной площади, которая будет действовать с начала турнира, и на Дворцовой площади, которая будет действовать с четвертьфинала", - сказал Сорокин.

Помимо Санкт-Петербурга игры Евро-2020 должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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Сорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
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