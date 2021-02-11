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Сборные по хоккею

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии на товарищеском турнире

Встреча завершилась со счетом 4:2

ТАСС, 11 февраля. Хоккеисты олимпийской сборной России одержали победу со счетом 4:2 над командой Белоруссии в матче товарищеского турнира Kazakhstan Hockey Open.

Голами у россиян отметились Илья Морозов (6-я минута), Алексей Торопченко (13), Марат Хайруллин (34) и Рафаэль Бикмуллин (44). В составе сборной Белоруссии шайбы на счету Ивана Дроздова (28) и Игоря Мартынова (31).

В состав олимпийской сборной России по большей части вошли игроки команд, не прошедших в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

В турнире принимают участие команды России, Белоруссии и две сборные Казахстана. Kazakhstan Hockey Open завершится 13 февраля.

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