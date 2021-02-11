Оргкомитет российской части ЧЕ по футболу обсудит вакцинацию персонала с Роспотребнадзором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Решения об обязательной вакцинации персонала, который будет работать с болельщиками во время чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, пока нет, вопрос будет обсуждаться с Роспотребнадзором. Об этом журналистам сообщил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

"Мы думаем об этом, пока решения нет. Но мы обсудим это с Роспотребнадзором. Пока это делается на добровольной основе", - сказал Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.