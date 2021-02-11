Лишенная победы на ЧМ россиянка Фалеева заявила, что не сбивала умышленно чешскую лыжницу

Россиянка в борьбе за медаль в спринте на финишной прямой задела лыжу чешки Терезы Берановой, после чего та пришла к финишу последней. В связи с нарушением правил ко времени россиянки добавили две штрафных минуты, из-за чего Фалеева заняла в зачете финишного заезда последнее место.

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российская лыжница Анастасия Фалеева, лишенная победы в спринте на молодежном чемпионате мира в Финляндии, считает, что жюри Международной федерации лыжного спорта (FIS) обошлось с ней слишком строго. Об этом Фалеева сообщила ТАСС.

"Я не сбивала умышленно чешку, просто пятка ее лыжи задела носок моей. Такое могло случиться, когда идет перестроение в другую лыжню, но представители FIS посчитали правильным исключить меня из тройки, а не дать мне желтую карточку. Это их работа, но я думаю, что можно было ограничиться предупреждением. Тем более, что чешка не подавала протест", - заметила Фалеева.

"Вячеслав Веденин (представитель Федерации лыжных гонок России - прим. ТАСС) пытался сделать все от себя зависящее, чтобы сохранить за мной золотую медаль, но жюри было непреклонно. Когда я подошла к чешке и извинилась, то она сказала мне, что это спринт и то столкновение было обычным делом. Теперь мне предстоит стартовать в субботней эстафете на первом этапе. Отобранная золотая медаль заставит меня выступить еще лучше", - добавила собеседница ТАСС.

После перерасчета результатов победу одержала немка Лиза Лохманн, второй стала россиянка Христина Мацокина, третьей - Луизе Линдстрём из Швеции. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.