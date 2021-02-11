В УЕФА подтвердили готовность Петербурга к проведению матчей Евро-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом журналистам сообщил руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро Андреас Шар.

В феврале 2020 года в рамках пятого и, как предполагалось до пандемии коронавируса, последнего инспекционного визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург в европейской организации остались довольны стадионом "Санкт-Петербург". Тогда Шар заявил, что арена полностью готова к проведению матчей чемпионата Европы. По словам генерального директора оргкомитета российской части Евро-2020 Алексея Сорокина, нынешний визит должен стать последним перед стартом турнира.

"В прошлом году Петербург был готов. Ситуация не изменилась - Петербург готов, - сказал Шар. - Те же разговоры идут в Европе - мы все следуем одним курсом. Мы все готовы к турниру".

Стадион "Санкт-Петербург" был открыт в 2017 году, его вместимость составляет 62 315 зрителей. Помимо домашних матчей петербургского "Зенита", на нем прошли игры Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также встречи с участием сборной России. В 2022 году на арене в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.