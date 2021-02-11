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Шведские хоккейные игры

Сборная России победила команду Финляндии в стартовом матче Шведских хоккейных игр

Встреча завершилась со счетом 3:2
Хоккеисты сборных Финляндии Тони Сунд и России Марат Хуснутдинов EPA-EFE/Anders Bjuro
Описание
Хоккеисты сборных Финляндии Тони Сунд и России Марат Хуснутдинов
© EPA-EFE/Anders Bjuro

ТАСС, 11 февраля. Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче третьего этапа Евротура. Шведские хоккейные игры проходят в Мальмё без зрителей.

Шайбы у россиян забросили Артем Минулин (14-я минута), Иван Чехович (17) и Владимир Бутузов (43). В составе финнов отличились Йере Иннала (34) и Юусо Пуустинен (60).

Форвард российской команды Марат Хуснутдинов получил травму в конце второго периода и не сумел продолжить игру. Капитаном команды на турнире выступает Дамир Жафяров, наставник молодежной сборной России Игорь Ларионов исполняет обязанности главного тренера. В состав сборной вошли восемь участников прошедшего молодежного чемпионата мира.

Нападающий Никита Чибриков, вышедший на лед в возрасте 17 лет 11 месяцев и 26 дней, стал третьим среди самых молодых игроков в истории отечественной сборной. В более раннем возрасте на площадке в составе национальной команды появлялись Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней) и Владислав Третьяк (17 лет 7 месяцев 8 дней).

Позднее в четверг пройдет матч команд Чехии и Швеции. В следующем матче россияне встретятся со сборной Швеции 13 февраля, в тот же день финны сыграют с чехами.

Шведский этап Евротура завершится 14 февраля.

Теги
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