Сорокин выразил надежду на допуск иностранных фанатов на матчи Евро-2020 в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет российской части чемпионата Европы - 2020 по футболу надеется на то, что иностранные болельщики смогут посетить матчи турнира в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам рассказал генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

"Что касается иностранных болельщиков - вопрос касается открытия границ, - сказал Сорокин. - Мы видим, как снимаются ограничения. Мы надеемся, что не будут задействованы неблагоприятные сценарии при проведении Евро".

"Нравится ли нам как организаторам сокращать количество людей, которые купили билеты, искусственно? Конечно, нет. Ни один организатор не хочет возвращать деньги за билеты. Но сейчас такое время, что ситуация может повернуться как в одну сторону, так и в другую", - отметил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

По его словам, важен баланс между желанием организаторов турнира подарить любителям футбола праздник и соблюдением норм по охране здоровья граждан. "Думаю, что этот баланс мы сумеем правильно определить. Ни одно решение не будет принято без учета мнения властей; в нашем случае это Роспотребнадзор, его специалисты являются частью нашего процесса", - подчеркнул Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.