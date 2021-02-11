Конькобежец Трофимов стал третьим на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

ТАСС, 11 февраля. Россиянин Сергей Трофимов занял третье место на дистанции 5 000 м на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования проходят в нидерландском Херенвене.

Трофимов преодолел дистанцию за 6 минут 13,020 секунды. Победу одержал швед Нильс ван дер Пул, установив личный рекорд (6.08,395). Второе место занял Патрик Руст (отставание 1,65 секунды). Россиянин Данила Семериков стал четвертым (+7,63), Даниил Алдошкин - шестым (+9,15), установив новый персональный рекорд.

Российские конькобежцы выступают на турнире под флагом с логотипом Союза конькобежцев России (СКР). Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил предлагаемый СКР вариант экипировки с логотипом федерации и аббревиатурой RSU (Russian Skating Union). Вместо гимна России на церемонии награждения спортсменов будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Мировое первенство в Нидерландах продолжится в пятницу командными гонками и забегами на 500 м.

Трофимов в третий раз завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве, до этого он дважды становился третьим в командной гонке (2019, 2020).