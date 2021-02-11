Капитан "Баварии" Нойер назвал исторической возможность выиграть шестой трофей подряд

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Возможность выиграть шестой титул кряду является исторической для германского футбольного клуба "Бавария". Такое мнение высказал вратарь и капитан мюнхенцев Мануэль Нойер, комментарий которого предоставлен ТАСС верховным комитетом по проведению и наследию чемпионата мира - 2022 в Катаре.

В четверг "Бавария" сыграет в финале клубного чемпионата мира против мексиканских "Тигрес", игра начнется в 21:00 мск. В случае победы мюнхенцы завоют шестой трофей подряд. Ранее команда в 2020 году выиграла чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Она могла повторить собственное достижение 2013 года, завоевав шесть трофеев за календарный год, но клубный чемпионат мира был перенесен с декабря 2020 года на февраль 2021-го из-за пандемии коронавируса.

"Победа станет для нас рекордом - "Бавария" уже завоевала пять титулов, и это шанс выиграть шестой трофей в сезоне, - сказал Нойер. - Историческое достижение для клуба. Те, кто был в команде в 2013 году, знают, что это особое чувство - сыграть в финале клубного чемпионата мира и победить. Это было здорово, с теплотой вспоминаю то время, когда мы вместе добились успеха".

Матч между "Баварией" и "Тигрес" пройдет в Эр-Райяне на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который станет одной из восьми арен чемпионата мира - 2022. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.