Жафяров: российские хоккеисты тяжело привыкали к большой площадке в игре с финнами

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России было тяжело привыкнуть к большой площадке в первом матче третьего этапа Евротура с командой Финляндии. Об этом журналистам рассказал капитан команды Дамир Жафяров.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 3:2. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) используются финские (60 на 28 метров) и канадские площадки (60 на 26 метров). Матчи Шведских хоккейных игр проходят на европейской площадке (60 на 30 метров).

"Все ребята играли хорошо, у всех были моменты забить, но еще есть, над чем работать. Главное, что мы забили больше соперника, победа есть победа. Тут немного больше площадки, чем мы привыкли, было тяжело адаптироваться. Думаю, это немного повлияло, особенно на второй период, приходилось больше бегать, где-то не успевали", - сказал Жафяров.

Автор голевой передачи нападающий Николай Коваленко отметил, что в сборной России чувствует себя увереннее, чем в ярославском "Локомотиве", так как получает больше игрового времени. "Я не разочарован своей игрой, принес пользу команде. В начале второго периода мы отдали инициативу, не знаю, с чем это связано. Может, расслабились немножко, недооценили", - сказал он.

Во втором матче турнира сборная России в субботу сыграет с командой Швеции. В воскресенье россияне встретятся с чехами.