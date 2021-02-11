Барышева: конькобежец Трофимов совершил прорыв в этом сезоне и завоевал личную медаль ЧМ

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский конькобежец Сергей Трофимов стабильно показывает высокие результаты, но первую индивидуальную награду чемпионата мира завоевал в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Конькобежец Трофимов стал третьим на дистанции 5 000 м на чемпионате мира

Трофимов преодолел дистанцию 5 000 метров за 6 минут 13,020 секунды. Победу одержал швед Нильс Ван дер Пул, установив личный рекорд (6.08,395). Второе место занял Патрик Руст из Нидерландов (отставание 1,65 секунды). Россиянин Данила Семериков стал четвертым (+7,63), Даниил Алдошкин - шестым (+9,15), установив новый персональный рекорд.

"Наши конькобежцы показали отличные результаты на дистанции 5 000 метров. Поздравляю Сергея Трофимова, его команду, с которой он готовился к этому сезону, его личного тренера Юрия Беляева, его товарищей по команде. Сергей стабильно демонстрирует очень высокие результаты, но его первая индивидуальная награда на чемпионате мира - такой прорыв в этом сезоне. Я очень рада за него", - сказала Барышева.

"Жаль, что на пьедестале не хватило места для Данилы Семерикова, он был достоин туда взойти, - добавила Барышева. - Общие результаты - ошеломительные, особенно победа Ван дер Пула, который стал первым шведским конькобежцем с 1973 года, выигравшим чемпионат мира. Этот результат удивил всех и сделал историю, при этом абсолютный фаворит проиграл. Всем сегодня было тяжело, лед оставлял желать лучшего, не был таким скользким, как на предыдущем этапе Кубка мира".

Трофимов в третий раз завоевал бронзовую медаль на мировом первенстве, до этого он дважды становился третьим в командной гонке (2019, 2020).