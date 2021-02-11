Юсков: российские конькобежцы показали высокие результаты на 5 000 м на чемпионате мира

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Сборная России по конькобежному спорту показала высокие результаты на дистанции 5 000 метров на чемпионате мира на отдельных дистанциях в нидерландском Херенвене. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту Денис Юсков.

В четверг Сергей Трофимов занял третье место на дистанции 5 000 м на чемпионате мира, он преодолел дистанцию за 6 минут 13,020 секунды. Победу одержал швед Нильс Ван дер Пул, установив личный рекорд (6.08,395). Второе место занял Патрик Руст из Нидерландов (отставание 1,65 секунды). Россиянин Данила Семериков стал четвертым (+7,63), Даниил Алдошкин - шестым (+9,15), установив новый персональный рекорд.

"На 5 000 метров наши выступили здорово, я очень рад за ребят и за тренерский штаб, который готовил эту группу. Давно не припомню такого, чтобы на этой дистанции сразу три человека у нас были даже не в десятке, а в шестерке, причем двое - в четверке лучших. Это довольно высокий результат, еще раз поздравляю ребят", - сказал Юсков.

Юсков пропускает чемпионат мира в Нидерландах из-за травмы. В первый день чемпионата мира спортсмен на телеканале "Матч Арена" комментировал соревнования на 3 000 метров у женщин и на 5 000 метров у мужчин.

"Это не первый опыт, я уже комментировал олимпийские соревнования в 2018 году и другие турниры, так что не скажу, что это какие-то новые ощущения, - поделился впечатлениями Юсков. - Не сказал бы, что уже чувствую себя в этом как рыба в воде, но, безусловно, мне нравится. Крайне необычно наблюдать эти соревнования из комментаторской кабины, я привык быть там, на соревнованиях".