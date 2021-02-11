Норвегия больше не примет лыжные соревнования в текущем сезоне из-за коронавируса

ТАСС, 11 февраля. Норвегия из-за новых ограничительных мер по коронавирусу не сможет принять соревнования под эгидой Международной лыжной федерации (FIS) текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Изменения в календаре будут опубликованы позднее.

Ранее сборная Норвегии по лыжным гонкам из соображений безопасности отказалась от участия в последнем перед мировым первенством этапом Кубка мира.

Таким образом, из Норвегии будут перенесен этапы Кубка мира по лыжным гонкам в Осло (12-14 марта) и Лиллехаммере (19-21 марта), а также этапы Кубка мира по горнолыжному спорту (4-7 марта), лыжному двоеборью и прыжкам с трамплина.