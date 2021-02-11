Решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Минске будет принято до сентября

ТАСС, 11 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение о проведении этапа Кубка мира в Белоруссии в 2022 году не позднее сентября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В IBU пояснили запрет на публикацию российскими биатлонистами флага страны в соцсетях

Организация присвоила этапу в Минске, который запланирован на март 2022 года, статус неутвержденного в связи с обстановкой в Белоруссии. Отмечается, что исполком организации примет решение не позднее сентября исходя из ситуации в стране и ее перспектив на тот момент.

Также исполком IBU согласился выделить дополнительное финансирование национальным федерациям в связи с проблемами, вызванными коронавирусом. Федерации дополнительно получат финансирование на сумму €2 млн, выплата которой будет разбита на два этапа: первая половина средств будет выплачена немедленно, вторая - до конца марта 2021 года.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) и Международный союз современного пятиборья (UIPM) приняли решения перенести предстоящие чемпионаты мира из Белоруссии.