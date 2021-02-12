AP: игроки клубов НХЛ будут проходить экспресс-тестирование на COVID-19 перед матчами

ТАСС, 12 февраля. Игроки клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут проходить дополнительное экспресс-тестирование на коронавирус перед матчами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источник.

Результаты тестов будут готовы в течение 30 минут. Они дополнят ПЦР-тестирование, результаты которого бывают готовы через 12-24 часов после сдачи, при этом они считаются более точными по сравнению с экспресс-тестированием. Их введение призвано предотвратить случаи массового заражения коронавирусом среди игроков.

Решение о введении дополнительного тестирования будет принято после случая с чешским форвардом "Вегаса" Томашем Носеком, который сыграл два периода в игре против "Анахайма" в среду, прежде чем был изолирован из-за пришедшего положительного результата теста на коронавирус.

НХЛ внесет изменения в протокол о COVID-19, на данный момент обновленный документ не опубликован.