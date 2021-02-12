СМИ: у попавшего в аварию Алонсо подозрение на перелом челюсти

ТАСС, 12 февраля. Испанский пилот чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Фернандо Алонсо мог сломать челюсть в результате аварии. Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си .

Отмечается, для проведения обследования в пятницу Алонсо будет транспортирован в швейцарский Берн. По сообщениям источников, у испанца подозрение на перелом челюсти.

В четверг 39-летнего гонщика сбил автомобиль во время поездки на велосипеде. Сообщалось, что он находится в сознании и чувствует себя удовлетворительно, у него могут быть множественные переломы.

В предстоящем сезоне двукратный чемпион "Формулы-1" планировал спустя три года вернуться в "королевские автогонки". Он заявлен за "Альпин", который заменит "Рено".

Алонсо является двукратным чемпионом "Формулы-1" (2005, 2006), оба титула он выиграл в составе "Рено". Он выступал в чемпионате с 2001 по 2018 годы, представляя, помимо "Рено", команды "Минарди", "Макларен" и "Феррари".