Аль-Тавади: ФИФА исключительно положительно оценила организацию клубного ЧМ в Катаре

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) осталась довольна организацией клубного чемпионата мира в Катаре накануне мирового первенства, которое страна примет в 2022 году. Об этом заявил генеральный секретарь Верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира Хасан аль-Тавади, комментарий которого ТАСС предоставлен пресс-службой оргкомитета.

С 4 по 11 февраля в Катаре прошел клубный чемпионат мира. Изначально его проведение было запланировано на декабрь, но впоследствии перенесено на февраль из-за пандемии. Матчи прошли на стадионах "Ахмад бин Али" и "Эдьюкейшн Сити", которые в 2022 году примут мировое первенство.

"ФИФА и клубы-участники исключительно положительно оценили стадионы, инфраструктуру, гостеприимство и организацию турнира, - сказал аль-Тавади. - Это вдохновляет нас на усердное продолжение работы по подготовке к чемпионату мира 2022 года. Успешное проведение мероприятия (клубного чемпионата мира - прим. ТАСС) такого масштаба в непростое для всех время стало возможно благодаря усилиям, непоколебимости и изобретательности всех вовлеченных сторон. Я горжусь работой оргкомитета".

Клубный чемпионат мира должен был состояться в декабре, однако пандемия коронавируса вынудила ФИФА отложить его проведение на два месяца.

В декабре 2021 года в Японии клубный чемпионат мира в последний раз будет проведен в текущем формате. Следующий после него турнир пройдет в Китае при участии 24 команд. Впредь соревнования будут проводиться каждые четыре года и заменят Кубок конфедераций - турнир, который традиционно проводится среди национальных сборных за год до чемпионата мира.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.