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НХЛ

Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Айлендерс" в матче НХЛ

Российский форвард сравнял счет за 18 секунд до конца третьего периода, "Питтсбург" выиграл в серии буллитов
Евгений Малкин AP Photo/Charles Krupa
Описание
Евгений Малкин
© AP Photo/Charles Krupa

ТАСС, 12 февраля. "Питтсбург" в серии буллитов обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Решающий буллит реализовал Сидни Кросби. В основное время в составе "Питтсбурга" отличились Брайан Раст (12-я минута), Зак Эштон-Рис (28) и российский форвард Евгений Малкин (60). У "Айлендерс" шайбы забросили Кейси Сизикас (6), Жан-Габриэль Пажо (17), Мэттью Барзал (54).

Российский голкипер "Айлендерс" Семен Варламов отразил 32 броска из 35, Илья Сорокин остался в запасе. Малкин признан второй звездой матча. В текущем сезоне он провел 12 матчей, в которых набрал семь (три шайбы + четыре передачи) очков.

В основное время Кросби отметился голевой передачей и набрал 50-е очко в играх против "Айлендерс". Он является единственным действующим игроком в лиге, набравший 50 и более очков в играх против нескольких соперников (также в матчах против "Филадельфии").

"Айлендерс" занимают четвертое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 13 очков в 12 играх. "Питтсбург" с тем же количеством баллов идет пятым. 14 февраля "Айлендерс" примут "Бостон", "Питтсбург" - "Вашингтон".

Теги
Малкин, Евгений ВладимировичНХЛ
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