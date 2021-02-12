"Лыжню России" перенесли в четырех регионах Сибири из-за сильных морозов

ТАСС, 12 февраля. Массовую гонку "Лыжня России" перенесли в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях и Республике Хакасия из-за установившихся в регионах сильных морозов. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

"13 февраля должен был состояться центральный старт "Лыжни России" в Кузбассе в городе Топки, но в связи с погодными условиями принято решение оргкомитетом перенести его на 14 февраля" , - рассказал ТАСС главный судья соревнований в Кемеровской области Дмитрий Бушмакин.

В Министерстве спорта Новосибирской области, где в гонке примут участие около 20 тыс. человек, также сообщили о переносе соревнований на 14 февраля. Аналогичное решение было принято властями Абакана (Хакасия), где старт пройдет в городском Парке культуры и отдыха. В Томске из-за 30-градусных морозов "Лыжня Россия" будет проведена в конце месяца - 27 и 28 февраля. Организаторы разделят желающих на два потока, первый день забега предназначен для любителей, второй - спортсменов.

По данным синоптиков, 12-13 февраля в регионах Западной Сибири температура воздуха опустится до минус 30 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Более 1,5 млн человек примут участие в гонке в 2021 году. "Лыжня России" пройдет 13 февраля. Центральной площадкой мероприятия станет олимпийский центр "Планерная" в Московской области.