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НХЛ

"Даллас" уступил "Каролине" в матче НХЛ. Гурьянов и Свечников отметились передачами

В игре против "Нэшвилл" голевой пас сделал Владислав Наместников из "Детройта", в матче против "Коламбуса" - защитник "Чикаго" Никита Задоров

ТАСС, 12 февраля. "Даллас" проиграл "Каролине" со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе "Далласа" шайбы забросили Марк Пысик (26-я минута), Роопе Хинц (29), Джо Павелски (31). У "Каролины" отличились Себастьян Ахо (17), Джордан Стал (26), Брок Макгинн (40), Нино Нидеррайтер (44), Уоррен Фёгеле (60).

Российский форвард "Далласа" Денис Гурьянов отметился двумя голевыми передачами, нападающий "Каролины" Андрей Свечников - одной. Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 27 бросков из 31, форвард Александр Радулов пропустил игру из-за повреждения нижней части тела.

В турнирной таблице Центрального дивизиона "Каролина" идет четвертой (16 очков, 11 матчей), "Даллас" занимает шестую строчку (13 очков, 11 игр). 14 февраля соперники вновь встретятся друг с другом.

Также в пятницу "Виннипег" дома обыграл "Оттаву" (5:1), российский защитник гостей Никита Зайцев и форвард Евгений Дадонов не отметились результативными действиями. Защитник Артем Зуб пропустил игру из-за сомнительного результата теста на коронавирус. "Монреаль" на своем льду проиграл "Эдмонтону" (0:3), в составе хозяев сыграл защитник Александр Романов.

"Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Детройт" (3:2), форвард гостей Владислав Наместников сделал результативный пас, нападающий хозяев Яков Тренин не набрал баллов. "Коламбус" на выезде обыграл "Чикаго" (6:5), голевой передачей отметился защитник хозяев Никита Задоров, у победителей сыграли защитник Владислав Гавриков и форвард Михаил Григоренко.

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