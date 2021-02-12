Фетисов: выступления спортсменов без флага и гимна сильно бьют по имиджу России

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выступления российских спортсменов без флага и гимна на крупнейших международных соревнованиях сильно бьют по имиджу страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Без флага и гимна российские гандболисты выступали на чемпионате мира в Египте. В данный момент проходят чемпионаты мира по биатлону и конькобежному спорту.

"Меня бесит, что на международных соревнованиях спортсмены должны выступать без гимна. Это какая-то глупость, международные чиновники просто дискредитируют сами себя. Мы за последние годы никак не можем решить эту проблему, это все никак не закончится. На самом деле, это сильно бьет по имиджу страны", - сказал Фетисов.