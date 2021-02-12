{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции WADA против российского спорта

Фетисов: выступления спортсменов без флага и гимна сильно бьют по имиджу России

Из-за санкций WADA российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны
Вячеслав Фетисов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Вячеслав Фетисов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Выступления российских спортсменов без флага и гимна на крупнейших международных соревнованиях сильно бьют по имиджу страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

На эту тему
Идентификация сборных. Федерации утверждают новые названия и логотипы российских команд

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна страны. Без флага и гимна российские гандболисты выступали на чемпионате мира в Египте. В данный момент проходят чемпионаты мира по биатлону и конькобежному спорту.

"Меня бесит, что на международных соревнованиях спортсмены должны выступать без гимна. Это какая-то глупость, международные чиновники просто дискредитируют сами себя. Мы за последние годы никак не можем решить эту проблему, это все никак не закончится. На самом деле, это сильно бьет по имиджу страны", - сказал Фетисов.

Теги
РоссияФетисов, Вячеслав АлександровичСанкции WADA против российского спорта
ММА
Дэйна Уайт не планирует лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC
Глава UFC в ближайшее время проведет встречу с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе
Читать полностью