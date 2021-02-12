"Сан-Хосе" крупно проиграл "Лос-Анджелесу". Вратарь Мельничук дебютировал в НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (3-я минута), Карл Грундстрем (10), Остин Вагнер (13), Джарет Андерсон-Долан (45), Алекс Иафалло (46) и Джефф Картер (47). У "Сан-Хосе" дубль оформил Томаш Гертл (17, 38).

В эпизоде с первым голом Гертла результативной передачей отметился 22-летний российский защитник Николай Кныжов. Он набрал второе очко в НХЛ, всего на его счету 15 проведенных матчей за клуб. На 51-й минуте матча в НХЛ дебютировал 22-летний российский голкипер "Сан-Хосе" Алексей Мельничук, который заменил Мартина Джонса. Он отразил пять бросков по своим воротам.

"Лос-Анджелес" занимает последнее, восьмое место в таблице Западного дивизиона, имея в активе 11 очков в 13 играх. "Сан-Хосе" расположился на седьмом месте с 11 очками в 12 встречах. В следующем матче "Сан-Хосе" 14 февраля примет "Вегас", "Лос-Анджелес" 17 февраля дома сыграет против "Миннесоты".

В других матчах дня "Ванкувер" дома проиграл "Калгари" (1:3), а "Анахайм" на выезде одержал победу над "Вегасом" (1:0).