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Обновлено 

Дэйна Уайт не планирует лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC

Глава UFC в ближайшее время проведет встречу с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе
Глава UFC Дэйна Уайт EPA/SHAWN THEW
Описание
Глава UFC Дэйна Уайт
© EPA/SHAWN THEW

ТАСС, 12 февраля. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт планирует провести встречу с чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Лас-Вегасе (штат Невада) и не собирается лишать россиянина пояса. Об этом Уайт заявил в интервью YouTube-каналу Complex.

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Встреча будет проведена в скором времени. Уайт отметил, что не собирается лишать Нурмагомедова титула чемпиона UFC. В среду россиянин заявил, что готов освободить титул, поскольку устал от неопределенности, и руководство UFC не переубедит его возобновить карьеру.

"Нет, UFC не отказывается от Хабиба, - сказал Уайт. - Хабиб - чемпион. Хабиб едет в Лас-Вегас. Мы с ним собираемся поужинать, поговорить и посмотреть, что будет дальше".

В октябре 2020 года россиянин победил американца Джастина Гэтжи во втором раунде и объявил о завершении карьеры, объяснив это решение обещанием, данным матери. Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле 2018 года, победив единогласным решением судей американца Эла Яквинту. Он трижды защитил титул - в поединках против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Гэтжи.

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ММАНурмагомедов, Хабиб Абдулманапович
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