В Международном союзе биатлонистов объяснили запрет на использование слова "Россия" на ЧМ

Вступившие в силу в декабре санкции WADA накладывают запрет на использование российскими сборными государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По этой причине российские биатлонисты в Словении выступают в статусе команды СБР, причем использовать полное название национальной федерации запрещено, только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Международные федерации по другим видам спорта ранее разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный союз биатлонистов (IBU) считает, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют использовать полное название Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон.

"Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS [Спортивного арбитражного суда]. Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU", - сказал Карлссон.

"Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение", - добавил он.

С указанием полного названия национальных федераций российские спортсмены в январе выступили на чемпионатах мира по гандболу и санном спорту. На предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта россияне выступят в качестве команды Russian Ski Federation.

СБР направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации. IBU позволил нанести на флаг биатлонной команды эмблему СБР, однако при условии устранения цветов российского триколора - в монохромном варианте.