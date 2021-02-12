Президент Союза биатлонистов России Майгуров посетит чемпионат мира

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров в пятницу прибудет на проходящий в словенской Поклюке чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщили в организации.

В Международном союзе биатлонистов объяснили запрет на использование слова "Россия" на ЧМ

Стартовавший в среду чемпионат мира продлится до 21 февраля. Санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) обязывают российскую сборную выступать на чемпионате мира без государственных символов и гимна, в качестве команды Союза биатлонистов России. Причем использовать можно только английскую аббревиатуру национальной федерации - RBU (Russian Biathlon Union).

Накануне визита Майгурова на чемпионат мира СБР направил официальное письмо руководству Международного союза биатлонистов (IBU), в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде - без изображения государственного флага России.

Ожидается, что глава СБР на чемпионате мира обсудит этот вопрос с руководством IBU.