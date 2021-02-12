Минспорт стал партнером всероссийского конкурса проектов массового футбола РФС

ТАСС, 12 февраля. Федеральный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" стал партнером Всероссийского смотр-конкурса Российского футбольного союза (РФС) "Россия - футбольная страна!". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Конкурс РФС направлен на поиск и поощрение проектов массового футбола, вовлекающих взрослых и детей, мужчин и женщин, а также людей с ограниченными физическими возможностями в занятия одним из самых популярных в России видов спорта. РФС стремится поддерживать людей, интересующихся этим видом спорта, мотивировать их развивать действующие проекты и создавать новые. Поставленные цели соответствуют идее федерального проекта "Спорт - норма жизни", нацеленный на увеличение количества граждан России, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

"Футбол - один из самых популярных в России видов спорта, и мы с воодушевлением рассматриваем инициативу Российского футбольного союза по запуску важного для достижения целей нацпроекта "Демография" смотр-конкурса "Россия - футбольная страна!" - сказал министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. - Каждый житель России, занимающийся спортом, важен для нас. Уверен, что партнерство федерального проекта "Спорт - норма жизни" и смотр-конкурса "Россия - футбольная страна" начнет новую главу в развитии массового футбола в России".

"Благодаря смотр-конкурсу "Россия - футбольная страна!" мы сможем найти и наградить авторов лучших инициатив, вовлекающих людей в футбол, помочь перспективным проектам в развитии и показать людям, неравнодушным к нашему виду спорта, что создать команду, лигу или фестиваль не так сложно, как кажется, - добавил президент РФС Александр Дюков. - Все это приблизит нас к тому, чтобы каждый желающий заниматься футболом имел возможность делать это в максимальной близости от своего дома, а самые талантливые из молодых участников могли получить шанс в профессиональном спорте".

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.