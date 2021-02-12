"Лыжню России" в Брянской области перенесли на 27 февраля из-за сильных снегопадов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Власти Брянской области приняли решение о переносе проведения Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России" с 13 на 27 февраля. Это связано с сильным снегопадом, сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

"Жители Брянской области смогут принять участие в XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России" 27 февраля. Из-за сложившихся погодных условий, в том числе сильного снегопада, принято решение перенести массовую лыжную гонку, которая должна была состояться 13 февраля", - говорится в сообщении оперштаба.

По данным штаба, на территории Брянской области установилась снежная погода. "В настоящее время в Брянской области принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий снегопада, чтобы обеспечить безопасность и комфортное передвижение жителей и автотранспорта. Коммунальные службы работают в усиленном режиме", - отмечено в сообщении.

Сильные снегопады, по прогнозу синоптиков Гидрометцентра России, сохранятся в регионах Центрального федерального округа, в том числе и в Брянской области, до 14 февраля. Возможно усиление ветра до 15-20 м/с, прирост высоты снежного покрова составит 25-40 см.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Более 1,5 млн человек примут участие в гонке в 2021 году. "Лыжня России" пройдет 13 февраля. Центральной площадкой мероприятия станет олимпийский центр "Планерная" в Московской области.