Драчев назвал популизмом выступление Союза биатлонистов РФ по поводу эмблемы команды на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Направленное в Международный союз биатлонистов (IBU) официальное письмо Союза биатлонистов России (СБР) по поводу ограничения на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде, без изображения государственного флага России, является популизмом. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент СБР Владимир Драчев.

IBU 9 февраля сообщил ТАСС о том, что биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Спустя два дня в организации пояснили, что российским спортсменам запрещено размещать в социальных сетях государственные символы страны только в том случае, если публикация имеет отношение к турниру в Поклюке. 12 февраля СБР направил в IBU официальное письмо, в котором выразил несогласие с ограничением на использование во время мирового первенства официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде. В тот же день генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Никласс Карлссон пояснил ТАСС, что, по мнению организации, санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют использовать полное название Союза биатлонистов России на чемпионате мира в Поклюке.

"Честно говоря, никак не отношусь к этому. Считаю, что это второстепенный вопрос, совершенно не важный на данный момент. Надо заниматься другими делами, есть очень много вопросов, которые надо решать, а не эмблему обсуждать", - сказал Драчев.

На вопрос о том, считает ли он письмо СБР правомочным, бывший президент организации заявил, что у него нет мнения по этому поводу. "Есть много других дел, которыми нужно заниматься, а обсуждать внешний вид эмблемы - это, на мой взгляд, просто популизм. Надо заниматься серьезными делами! Все, что происходит в Союзе биатлонистов России, намного важнее, чем это", - отметил собеседник агентства.

Вступившие в силу в декабре 2020 года санкции WADA накладывают запрет на использование российскими сборными государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По этой причине российские биатлонисты в Словении выступают в статусе команды СБР, причем использовать полное название национальной федерации запрещено, только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Международные федерации по другим видам спорта ранее разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по биатлону стартовал в Словении 9 февраля. Соревнования в Поклюке продлятся до 21 февраля.