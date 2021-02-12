Бах заявил, что МОК уважает решение главы оргкомитета Олимпиады Мори уйти в отставку

ТАСС, 12 февраля. Международный олимпийский комитет (МОК) полностью уважает и понимает решение главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори уйти в отставку из-за скандала вокруг допущенных им сексистских высказываний. Об этом сказал президент МОК Томас Бах, которого цитирует пресс-служба организации.

"МОК полностью уважает решение Мори уйти в отставку и понимает причины для этого, - сказал Бах. - В то же время мы хотели бы поблагодарить его за выдающийся вклад в организацию перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр - 2020 в Токио в течение последних лет, Мори помог сделать Токио самым подготовленным олимпийским городом. МОК продолжит работать рука об руку с его преемником, чтобы обеспечить безопасность и надежность Олимпийских игр в 2021 году".

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал. Его осудил ряд политиков и компаний - спонсоров Игр, включая Toyota, кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.