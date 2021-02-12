Чепиков поддержал обращение Союза биатлонистов России по поводу эмблемы команды на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Союза биатлонистов России (СБР) поступило верно, направив в Международный союз биатлонистов (IBU) официальное письмо по поводу ограничения на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде, без изображения государственного флага страны. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член правления СБР Сергей Чепиков.

IBU 9 февраля сообщил ТАСС о том, что биатлонистам, тренерам и специалистам российской команды настоятельно рекомендовано не публиковать в социальных сетях изображение государственных символов страны во время чемпионата мира в Словении. Спустя два дня в организации пояснили, что российским спортсменам запрещено размещать в социальных сетях государственные символы страны только в том случае, если публикация имеет отношение к турниру в Поклюке. 12 февраля СБР направил в IBU официальное письмо, в котором выразил несогласие с ограничением на использование во время мирового первенства официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде. В тот же день генеральный секретарь Международного союза биатлонистов Никласс Карлссон пояснил ТАСС, что, по мнению организации, санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяют использовать полное название Союза биатлонистов России на чемпионате мира в Поклюке.

"Считаю, что обращение СБР нормальное, нужно защищать наш флаг и наши интересы, нужно использовать для этого любую возможность", - сказал Чепиков.

В ответ на заявление Карлссона собеседник агентства отметил: "Я не в IBU. У них, видимо, уже есть принятое решение. Хотели бы мы что-то сделать, но есть вещи, которые мы не в силах изменить. На мой взгляд, если что-то не поменять и не добиться возвращения флага на нашу спортивную форму, нужно доказывать свою силу результатами".

Вступившие в силу в декабре 2020 года санкции WADA накладывают запрет на использование российскими сборными государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По этой причине российские биатлонисты в Словении выступают в статусе команды СБР, причем использовать полное название национальной федерации запрещено, только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Международные федерации по другим видам спорта ранее разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по биатлону стартовал в Словении 9 февраля. Соревнования в Поклюке продлятся до 21 февраля.