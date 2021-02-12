В пяти городах Свердловской области перенесли "Лыжню России" из-за морозов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 февраля. /ТАСС/. Гонка "Лыжня России" перенесена с 13 на 21 февраля в пяти городах Свердловской области из-за морозов. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в пятницу.

"Сегодня я проводил заключительное заседание организационного комитета, и Северный управленческий округ сказал, что пять городов перенесли гонку на 21 февраля", - сказал он.

По данным уральского гидрометцентра, в выходные на севере области днем ожидается до минус 16 градусов.

Основной площадкой для очного проведения гонки "Лыжня России" 13 февраля в Свердловской области станет спортивный комплекс "Аист" в Нижнем Тагиле. Подобные площадки могут быть также организованы в других муниципальных образованиях области. Все мероприятия обязаны проходить с соблюдением противоэпидемических мер, отметили в департаменте.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.