Черчесов прокомментировал игру футболиста "Монако" Головина

ТАСС, 12 февраля. Российскому полузащитнику "Монако" Александру Головину следует стремиться к переходу в клуб из пятерки сильнейших в одном из ведущих футбольных лиг. Такое мнение высказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

В последнем матче чемпионата Франции, который прошел в воскресенье, "Монако" в гостях обыграл "Ним" со счетом 4:3, Головин стал автором хет-трика и отдал одну результативную передачу, проведя первый матч в стартовом составе после травмы.

"Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать, - сказал Черчесов. - Сейчас главный тренер "Монако", очевидно, плавно вводит хавбека (полузащитника - прим. ТАСС) в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут".

Черчесов отметил, что в будущем Головину следует стремиться к переходу в сильнейшие клубы ведущих лиг мира. "Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной топ-лиг, но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней. Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной - ни для кого не секрет, что чемпионат мира - 2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в "Монако". Образно говоря, выступления в национальном чемпионате - это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение", - добавил специалист.

Головину 24 года, он выступает за "Монако" с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел за клуб 10 матчей в разных турнирах, забив четыре гола и отдав четыре голевые передачи. За сборную России полузащитник сыграл в 33 встречах, забив пять мячей.