Безуглов назвал смерть экс-массажиста футбольной сборной Насибова трагедией для спорта РФ

МОСКВА, 12 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Уход из жизни бывшего массажиста сборной России по футболу Михаила Насибова является огромной трагедией для всего отечественного спорта. Такое мнение ТАСС высказал врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Насибов скончался в четверг в возрасте 67 лет. Соболезнования в связи с его кончиной выразили ЦСКА, в котором он работал с 2004 года, и пресс-служба сборной России.

"Это огромная трагедия для всего российского спорта, а не только для ЦСКА и футбола, - сказал Безуглов. - Человек более 40 лет работал в спорте высших достижений. Его отец, Николай Насибов - всемирно известный жокей, неоднократный победитель Кубка Европы по конному спорту, а его сын - художник, строил ипподромы. В жизни Михаила Николаевича помимо футбола всегда были скачки, мы часто встречались на ипподроме, в том числе на его день рождения, общались с жокеями и их детьми".

"Насибов был блестящим профессионалом, о котором никто и никогда не сказал плохого слова. Он всегда был веселым, даже когда было тяжело - шутки, фантастическое чувство юмора и самоирония", - добавил он.

Собеседник агентства отметил, что в конце 2020 года Насибов перенес инфаркт. "Была выполнена операция, ему быстро помогли. Работали лучшие хирурги. Все было хорошо, но вчера, к сожалению, он скончался. Осложнений после операции не было - просто так совпало", - резюмировал Безуглов.

Насибов работал со сборными СССР, СНГ и России с 1979 по 2016 год. За это время он поработал с такими тренерами, как Константин Бесков, Валерий Лобановский, Анатолий Бышовец, Валерий Газзаев, Юрий Семин, Гус Хиддинк, Дик Адвокат и Леонид Слуцкий. За время работы с национальной командой Насибов принимал участие в девяти чемпионатах Европы и пяти чемпионатах мира.