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Футбол в России

Первое заседание исполкома РФС в новом составе пройдет 26 февраля

Оно состоится в формате видеоконференции

ТАСС, 12 февраля. Первое в новом составе заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание состоится в формате видеоконференции, проект повестки будет опубликован позднее.

Новый состав исполкома был избран 4 февраля на выборной конференции РФС. Президентом организации был переизбран Александр Дюков. Всего в исполком вошли 26 человек, еще одна вакантная позиция будет занята после выборов президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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