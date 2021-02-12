Первое заседание исполкома РФС в новом составе пройдет 26 февраля

ТАСС, 12 февраля. Первое в новом составе заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоится 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание состоится в формате видеоконференции, проект повестки будет опубликован позднее.

Новый состав исполкома был избран 4 февраля на выборной конференции РФС. Президентом организации был переизбран Александр Дюков. Всего в исполком вошли 26 человек, еще одна вакантная позиция будет занята после выборов президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).