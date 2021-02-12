Свищев: IBU пользуется проблемами с Союзом биатлонистов России для ущемления прав атлетов

Ранее СБР направил официальное письмо руководству IBU, в котором выразил свое несогласие с ограничением на использование во время чемпионата мира официального названия и цветного логотипа организации в модифицированном виде - без изображения государственного флага России.

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) пользуется проблемами во взаимоотношениях с Союзом биатлонистов России (СБР) для ущемления интересов российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Традиционно во всех федерациях используется логотип, как правило, с флагом и словом "Россия" как принадлежность к стране, - сказал Свищев. - Не вижу оснований, которые могут позволить IBU требовать замены логотипа. Более того, хочу напомнить, что на Олимпийских играх в Южной Корее наши спортсмены выступали под нейтральным флагом с использованием слова "Россия". Это слово никого не коробило".

"Что, нам стесняться, что мы русские? Думаю, нет. Думаю, здесь есть конфликт между СБР и IBU, до сих пор наша федерация поражена в правах и полностью не восстановлена. Думаю, тут повлияли ряд скандалов, и нашим коллегам нужно начать с восстановления отношений с IBU, иначе будут нападки и причины, по которым можно так или иначе ущемить права наших атлетов".

Вступившие в силу в декабре 2020 года санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) накладывают запрет на использование российскими сборными государственных символов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. По этой причине российские биатлонисты в Словении выступают в статусе команды СБР, причем использовать полное название национальной федерации запрещено, только английскую аббревиатуру RBU (Russian Biathlon Union). Международные федерации по другим видам спорта ранее разрешали указывать полное название российских спортивных федераций на чемпионатах мира.

Чемпионат мира по биатлону стартовал в Словении 9 февраля. Соревнования в Поклюке продлятся до 21 февраля.