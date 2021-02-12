Соперником Шлеменко на турнире AMC Fight Nights будет иностранец

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Соперником российского бойца Александра Шлеменко по поединку в AMC Fight Nights будет иностранец. Об этом Шлеменко заявил ТАСС.

Ранее стало известно, что российский боец может провести поединок на турнире организации в мае.

"Я подтверждаю [бой на турнире AMC Fight Nights], - сказал Шлеменко. - Мы говорим с Fight Nights именно о том, что соперником будет иностранец. Магомед Исмаилов занят боем с Владимиром Минеевым, а кто-то еще мне не нужен".

В активе Шлеменко 59 побед, 13 поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.