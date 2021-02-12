Федерация фигурного катания России предложила музыку Чайковского для использования на ЧМ

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Александр Коган.

Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева сообщила ТАСС, что фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет также звучать при награждении российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит в нидерландском Херенвене с 11 по 14 февраля. Мировое первенство по шорт-треку состоится с 5 по 7 марта в нидерландском Дордрехте.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.