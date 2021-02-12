Громкая отставка. Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио ушел в результате скандала

ТАСС, 12 февраля. Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори заявил об уходе в отставку. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в ходе заседания исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".

Официальная причина такого решения - скандал вокруг допущенных им сексистских высказываний. В начале февраля чиновник заявил, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний организаций. По его мнению, женщины выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Учитывая общий курс Международного олимпийского комитета (МОК) и мировой общественности на равноправие, слова Мори предсказуемо вызвали ряд вопросов и даже протестов.

Главу оргкомитета осудил ряд политиков и спонсоров Игр, включая корпорацию Toyota. От своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, но, видимо, было уже слишком поздно.

"С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде", - написал Мори в официальном обращении.

Что дальше

Глава МОК Томас Бах поблагодарил чиновника за многолетнюю работу (Мори руководил оргкомитетом Игр-2020 с 2014 года) и отметил, что организация с уважением относится к его решению.