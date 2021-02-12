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Тарасова: первый концерт Чайковского знают во всем мире, во время его исполнения встают

Ранее Федерация фигурного катания России предложила эту музыку для использования на чемпионате мира
Татьяна Тарасова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского известен во всем мире, зрители встают во время его исполнения. Об этом ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Федерация фигурного катания России предложила музыку Чайковского для использования на ЧМ

В пятницу стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира. Первой использовать вместо гимна эту музыку предложила Тарасова.

"Первый концерт Чайковского знают во всем мире. Во время его исполнения всегда встают", - сказала Тарасова.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

Теги
РоссияТарасова, Татьяна АнатольевнаСанкции WADA против российского спорта
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