Полномочия и. о. генерального директора РУСАДА Буханова могут быть продлены на полгода

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос о продлении полномочий Михаила Буханова в качестве исполняющего обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на срок до шести месяцев будет представлен на утверждение общего собрания членов РУСАДА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

Заседание общего собрания членов РУСАДА должно состояться не позднее 28 февраля.

"Что касается продления моих полномочий в качестве исполняющего обязанности генерального директора, то это решение было продиктовано в первую очередь необходимостью обеспечить соблюдение всех корпоративных процедур и непрерывность рабочего процесса, планомерную передачу дел, что очень важно", - сказал Буханов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа, когда был уволен прежний генеральный директор агентства Юрий Ганус. До августа Буханов был юристом РУСАДА.