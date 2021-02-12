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Допинг в спорте

Полномочия и. о. генерального директора РУСАДА Буханова могут быть продлены на полгода

Заседание общего собрания членов РУСАДА должно состояться не позднее 28 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос о продлении полномочий Михаила Буханова в качестве исполняющего обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на срок до шести месяцев будет представлен на утверждение общего собрания членов РУСАДА. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

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Заседание общего собрания членов РУСАДА должно состояться не позднее 28 февраля.

"Что касается продления моих полномочий в качестве исполняющего обязанности генерального директора, то это решение было продиктовано в первую очередь необходимостью обеспечить соблюдение всех корпоративных процедур и непрерывность рабочего процесса, планомерную передачу дел, что очень важно", - сказал Буханов, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа, когда был уволен прежний генеральный директор агентства Юрий Ганус. До августа Буханов был юристом РУСАДА.

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