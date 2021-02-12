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Фигурное катание

Фигуристка Валиева прыгнула четверной сальхов на тренировке

Ранее спортсменка никогда не включала в свои соревновательные программы этот прыжок
Камила Валиева Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Камила Валиева
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 12 февраля. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева, тренирующаяся в команде Этери Тутберидзе, прыгнула на тренировке четверной сальхов. Видео с прыжком опубликовано в Instagram команды.

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Ранее Валиева никогда не включала в свои соревновательные программы четверной сальхов.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала серии Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, первенства России 2020 года, серебряным призером взрослого чемпионата России, который прошел в декабре прошлого года. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), Валиева сможет принимать участие в официальных взрослых международных соревнованиях только со следующего сезона.

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