Фигуристка Валиева прыгнула четверной сальхов на тренировке

ТАСС, 12 февраля. Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева, тренирующаяся в команде Этери Тутберидзе, прыгнула на тренировке четверной сальхов. Видео с прыжком опубликовано в Instagram команды.

Ранее Валиева никогда не включала в свои соревновательные программы четверной сальхов.

Валиева является чемпионкой мира среди юниоров 2020 года, победительницей финала серии Гран-при среди юниоров сезона-2019/20, первенства России 2020 года, серебряным призером взрослого чемпионата России, который прошел в декабре прошлого года. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), Валиева сможет принимать участие в официальных взрослых международных соревнованиях только со следующего сезона.