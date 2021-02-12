Тарасова и Морозов пропустят финал Кубка России по фигурному катанию

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Трехкратные чемпионы России, двукратные чемпионы Европы по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов пропустят финал Кубка России и выступят на турнире Challenge Cup в Гааге. Об этом ТАСС рассказал тренер пары Максим Траньков.

Финал Кубка России пройдет в Москве с 26 февраля по 2 марта.

"Тарасова и Морозов не будут выступать в финале Кубка России, спортсмены отправятся на международный турнир в Гаагу", - сказал Траньков.

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр - 2018 в командных соревнованиях, двукратными серебряными призерами чемпионатов мира, обладателями серебряных медалей командного чемпионата мира. Также в активе Тарасовой и Морозова по две золотые, серебряные и бронзовые награды чемпионатов Европы. В декабре 2020 года они стали трехкратными чемпионами России.