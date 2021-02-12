Жулин: вопрос музыки не главный на чемпионате мира, лишь бы фигуристы побеждали

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Вопрос музыкального сопровождения церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию не является главным, важно показать достойные результаты. Такое мнение ТАСС высказал тренер Александр Жулин.

В пятницу стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предложила Международному союзу конькобежцев (ISU) фрагмент из концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения награждения российских фигуристов на чемпионате мира.

"Чайковский - гениальный композитор, - отметил Жулин. - Я был бы рад любой музыке, это вопрос второй. Главное, чтобы бы как можно больше наших спортсменов стояли на пьедестале".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), россияне не могут выступать до середины декабря 2022 года под своим гимном и флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Чемпионат мира 2021 года по фигурному катанию пройдет 22-28 марта в Стокгольме.