МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы - 2019 Александр Самарин пропустит финал Кубка России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

"Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку", - сказала Соколовская.

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве, турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме.