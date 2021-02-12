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Фигурное катание

Самарин пропустит финал Кубка России по фигурному катанию

По словам тренера спортсмена Светланы Соколовской, фигуристку надо восстановиться и привести физическую форму в порядок
Александр Самарин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Самарин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы - 2019 Александр Самарин пропустит финал Кубка России по фигурному катанию. Об этом ТАСС сообщила тренер спортсмена Светлана Соколовская.

"Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку", - сказала Соколовская.

Финал Кубка России пройдет с 27 февраля по 2 марта в Москве, турнир является этапом отбора в сборную России на чемпионат мира в Стокгольме.

Теги
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