Борьба за цвета. В России недовольны интерпретацией санкций WADA на ЧМ по биатлону

БЛЕД /Словения/, 12 февраля. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) неожиданно, уже по ходу чемпионата мира в Словении, раскритиковал действия международной федерации за неоправданно жесткий способ применения санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении национальной команды. СБР не понравилось, что на время турнира были наложены ограничения на использование полного названия организации и цветного логотипа федерации, который лишился государственного триколора.

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Сама тема не нова. Правила выступления сборной России на чемпионате мира Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал еще 27 января, за две недели до старта турнира в словенской Поклюке. Именно тогда было решено сделать эмблему СБР монохромной и наложить запрет на использование полного названия организации. На турнире российские биатлонисты выступают в статусе команды RBU - так звучит английский вариант аббревиатуры национальной федерации. Тогда СБР своего недовольства публично не высказывал. Более того, к чемпионату мира были подготовлены флаг с монохромным логотипом СБР и новые лыжные комбинезоны, с которых была удалена государственная символика, чего требуют санкции WADA. Тем страннее выглядит заявление СБР сейчас, когда уже прошла первая гонка чемпионата мира. Очевидно, что до 21 февраля - даты окончания турнира - IBU на уступки не пойдет. Никто не будет менять эмблему и название команды, это сложно сделать даже технически. Опять суды Несмотря на это, СБР пригрозил международной федерации судом. "Ожидаем, что удастся найти с IBU компромиссное решение, которое устроит все стороны, не прибегая к обращению в Спортивный арбитражный суд", - говорится в его заявлении. Именно Спортивный арбитражный суд в середине декабря утвердил двухлетние санкции WADA к российскому спорту. Они распространяются только на чемпионаты мира и Олимпийские игры. Наказание последовало за предоставление WADA искаженных данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают, однако суд решил иначе, хотя частично и встал на сторону российской стороны, сократив срок действия санкции вдвое.

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С середины декабря прошло уже два чемпионата мира, на которых применялись санкции: по гандболу и по санному спорту. На этих турнирах российские спортсмены тоже выступали в качестве команд своих национальных федераций, но им все же было позволено использовать их полное название. Кроме того, на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта россияне выступят в качестве команды Russian Ski Federation. Международная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила использовать полное название Ассоциации лыжных видов спорта России, на флаге команды будет изображена цветная эмблема Олимпийского комитета России, в которой используются цвета триколора. IBU на фоне коллег действительно сработал гораздо жестче в отношении российской команды, однако в организации убеждены, что действовали исключительно в рамках решения CAS. "Интерпретация правил может быть разной, но мы просто следуем вынесенному решению CAS [Спортивного арбитражного суда]. Согласно нашему пониманию решения, Россия не может быть упомянута, что означает выступление спортсменов в нейтральном статусе. Именно поэтому мы решили использовать сокращенное название RBU", - сказал генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон. "Это наша интерпретация, которая отражает дух принятого CAS решения. Но другие международные федерации могут исполнять решение иначе. Мы же для себя выбрали такой путь. Это наше видение", - добавил он. Равнение на МОК СБР же в качестве своей правоты указывает на решения других международных федераций. "Наш случай ничем не отличается. Мы провели юридическую экспертизу, и заключение специалистов подтвердило нашу позицию. Требования IBU чрезмерны и не соответствуют правовой и реальной ситуации, сформированной решением CAS", - отметили в организации. В пятницу на чемпионат мира должен приехать президент СБР Виктор Майгуров, который затронет этот спорный вопрос во время встречи с руководством IBU. Его предшественник Владимир Драчев, впрочем, считает, что обсуждение эмблемы и названия СБР не должно являться приоритетной задачей нынешнего руководства. "Считаю, что это второстепенный вопрос, совершенно не важный на данный момент. Надо заниматься другими делами, есть очень много вопросов, которые надо решать, а не эмблему обсуждать", - сказал Драчев.

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