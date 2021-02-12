{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Шашихина надеется, что наблюдательный совет РУСАДА будет успешно решать вопрос антидопинга

В пятницу Шашихина была избрана председателем набсовета организации

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Тамара Шашихина выразила надежду, что совет будет успешно решать вопросы противодействия нарушениям антидопинговых правил. Об этом она рассказала ТАСС.

На эту тему
Тамара Шашихина избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА

В пятницу директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Шашихина была избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА, также в этот день состоялось первое заседание нового состава наблюдательного совета.

"У всех членов наблюдательного совета данного состава очень большой список обязанностей и большая загруженность по своей основной деятельности. Но каждый из нас уже не один год связан с направлениями противодействия нарушениям антидопинговых правил, а также профилактикой", - сказала собеседница ТАСС.

"Наблюдательный совет будет работать как единый орган, который занимается организацией направлений работы антидопингового агентства и координацией деятельности, - сообщила Шашихина. - Все члены совета равны, а на председателя возложены дополнительные функции. Мы надеемся, что наблюдательный совет данного состава с помощью сотрудников РУСАДА и самих спортсменов сможет успешно решать вопросы противодействия допинговым злоупотреблениям".

"Мне очень нравится фигурное катание, я очень давно слежу за этим видом спорта. Но и за другими видами спорта также, но за фигурным катанием - особенно, оно у меня в приоритете", - добавила председатель наблюдательного совета РУСАДА.

Теги
РоссияДопинг
Сборные по футболу
Итальянец Бордин возглавил сборную Молдавии по футболу
Контракт с 56-летним специалистом подписан до конца отборочного турнира чемпионата мира 2022 года
Читать полностью