Шашихина надеется, что наблюдательный совет РУСАДА будет успешно решать вопрос антидопинга

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Тамара Шашихина выразила надежду, что совет будет успешно решать вопросы противодействия нарушениям антидопинговых правил. Об этом она рассказала ТАСС.

В пятницу директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Шашихина была избрана председателем наблюдательного совета РУСАДА, также в этот день состоялось первое заседание нового состава наблюдательного совета.

"У всех членов наблюдательного совета данного состава очень большой список обязанностей и большая загруженность по своей основной деятельности. Но каждый из нас уже не один год связан с направлениями противодействия нарушениям антидопинговых правил, а также профилактикой", - сказала собеседница ТАСС.

"Наблюдательный совет будет работать как единый орган, который занимается организацией направлений работы антидопингового агентства и координацией деятельности, - сообщила Шашихина. - Все члены совета равны, а на председателя возложены дополнительные функции. Мы надеемся, что наблюдательный совет данного состава с помощью сотрудников РУСАДА и самих спортсменов сможет успешно решать вопросы противодействия допинговым злоупотреблениям".

"Мне очень нравится фигурное катание, я очень давно слежу за этим видом спорта. Но и за другими видами спорта также, но за фигурным катанием - особенно, оно у меня в приоритете", - добавила председатель наблюдательного совета РУСАДА.