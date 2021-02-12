Внук Владислава Третьяка дебютирует в олимпийской сборной России на турнире в Казахстане

ТАСС, 12 февраля. Голкипер "Сочи" Максим Третьяк, внук трехкратного олимпийского чемпиона Владислава Третьяка, дебютирует в олимпийской сборной России на товарищеском турнире в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

24-летний Максим Третьяк выйдет на лед в матче против сборной Казахстана, встреча пройдет 12 февраля и начнется в 16:30 мск.

Вторым вратарем будет Илья Коновалов. Сочетание звеньев сборной России: Илья Морозов - Иван Мищенко, Александр Полунин - Владислав Каменев (капитан) - Павел Порядин; Александр Брынцев - Глеб Семенов, Рафаэль Бикмуллин - Никита Шашков - Марат Хайруллин; Никита Камалов - Никита Седов, Кирилл Петьков - Василий Глотов - Игорь Руденков; Даниил Мироманов, Иван Володин - Никита Гуслистов - Алексей Торопченко, Никита Луховской.

В турнире принимают участие команды России, Белоруссии и две сборные Казахстана. Соревнование завершится 13 февраля.