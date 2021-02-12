Итальянец Бордин возглавил сборную Молдавии по футболу

КИШИНЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Итальянец Роберто Бордин назначен главным тренером сборной Молдавии по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Молдавии (FMF).

Такое решение было принято единогласно на заседании исполнительного комитета FMF.

Контракт с 56-летним специалистом подписан до конца отборочного турнира чемпионата мира - 2022. Бордин сменил на этом посту Энгина Фырата, который руководил молдавской сборной с октября 2019 года. При нем команда провела 11 матчей, команда потерпела девять поражений и дважды сыграла вничью.

Бордин ранее тренировал молдавский "Шериф", который приводил к победе в Кубке Молдавии и двум титулам чемпиона страны, и азербайджанский "Нефтчи".

В отборочном турнире чемпионата мира - 2022 сборная Молдавии сыграет с командами Дании, Австрии, Шотландии, Израиля и Фарерских островов.