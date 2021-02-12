Сестры Аверины выступят на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы сестры Арина и Дина Аверины вошли в состав сборной России по художественной гимнастике на этап Гран-при, который пройдет с 19 по 21 февраля в Москве. Об этом ТАСС сообщила главный тренер национальной команды и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Турнир в Москве станет первым международным соревнованием по художественной гимнастике в 2021 году. Соревнования пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

"В наших соревнованиях планируют принять участие спортсменки из 23 стран, в состав сборной России на этот турнир вошли сестры Арина и Дина Аверины, Лала Крамаренко, Екатерина Селезнева, Анастасия Симакова. Еще одна участница определится по итогам последней тренировки, на место в команде претендуют Анастасия Гузенкова и Дарья Трубникова", - отметила Винер-Усманова.

"Мы получили разрешение на присутствие зрителей на московском этапе Гран-при, зал может быть заполнен на 50 процентов от своей вместимости. В настоящее время идет продажа билетов", - добавила собеседница ТАСС.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 9 по 13 июня в болгарской Варне.