Матчи "Панатинаикоса" против ЦСКА и "Зенита" в Евролиге перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 12 февраля. Матчи греческого баскетбольного клуба "Панатинаикос" против московского ЦСКА и санкт-петербургского "Зенита" в Евролиге перенесены. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Матч "Зенит" - "Панатинаикос" должен был состояться 17 февраля в Санкт-Петербурге, ЦСКА - "Панатинаикос" - 19 февраля в Москве. В составе греческой команды из-за случаев коронавируса осталось меньше восьми игроков, которые смогут принять участие в матчах.

Согласно регламенту текущего сезона Евролиги, команда, которая имеет менее восьми доступных для игры баскетболистов, может до трех раз запросить перенос матча при наличии свободных дат. Матч "Панатинаикоса" с "Зенитом" уже один раз был перенесен, изначально он должен был пройти 25 октября.

В турнирной таблице Евролиги ЦСКА занимает второе место, одержав 16 побед в 24 матчах, "Зенит" с 13 победами в 22 встречах идет седьмым, "Панатинаикос", в 23 играх одержавший 9 побед, расположился на 15-й строчке.